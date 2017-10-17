В РФ предотвращен теракт ИГИЛ на концерте известного певца

Террористы ИГИЛ, которые были задержаны в минувшую субботу, 14 октября, намеревались совершить атаку во время концерта известного российского певца Филиппа Киркорова 6 июля текущего года в Махачкале. Как передает replyua.net со ссылкой на РБК, информацию соответствующего содержания распространили приближенные к ФСБ источники, которые ознакомлены с расследованием дела. Попытка теракта оказалась неудачной, причины этого собеседниками не уточняется.
Согласно имеющимся сведениям, в день, когда не удалось организовать теракт, задержанный руководитель махачкалинской ячейки 30-летний Габибула Халдузов предложил, чтобы два других боевика, Самир Ибрагимов и Хидирнеби Казуев, отправился в городской парк имени 50-летия Октября. Там он должен был совершить нападение на сотрудников патрульно-постовой службы полиции МВД и забрать у них огнестрельное оружие, после чего скрыться.
В конечном итоге террористов задержали в Москве и Махачкале в субботу, 14 октября. Правоохранители задержали четырех человек, выходцев из Дагестана. Злоумышленники работали на стройках в Махачкале, а в июле текущего года присягнули главарю ИГ по интернету.