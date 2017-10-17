Газманов попал в ДТП в России

Олег Газманов, российский певец, попал в серьезную автомобильную аварию в Пермском крае, в Усольском районе. Как информирует replyua.net, об этом артист написал на своей странице в Инстаграме.
По его словам, автомобиль получил серьезные повреждения из-за большой ямы на дороге. «Усольский район. Пермский край. Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу две ямы — из одной торчит арматура, пробили оба колеса. Всем ехать осторожно!», - сообщил Газманов. Российские СМИ при этом отмечают, что артист направлялся в Пермь, где он даст концерт 18 октября, в среду. Также Газманов добавил, что ДТП произошло на мосту по дороге в Пермь.
Инцидент пока еще не прокомментировали сотрудники дорожных служб, которые должны были выехать на место дорожно-транспортного происшествия. Напомним, что Олег Газманов занесен в базу «Миротворца» за «незаконное пересечение украинской границы (посещение Крыма) и поддержку российской агрессии на Донбассе».