Россия ввела санкции против КНДР

Главой Кремля Владимиром Путиным был подписан указ, которым предусмотрено введение в силу в Российской Федерации резолюцию Совета Безопасности ООН 2321. Как передает replyua.net, с содержанием документа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.
В том числе, исходя из принятой резолюции, для пресечения фактов развития и ресурсного обеспечения запрещенных программ КНДР, предусмотрено введение дополнительных международных санкций, которые ограничивают сотрудничество с этой страной в военно-технической, торгово-экономической, финансовой, транспортной и образовательной сферах. Помимо этого, указ Путина расширяет адресные ограничения по отношению к одиннадцати граждан КНДР и десяти юридических лиц. Отныне у Северной Кореи запрещается покупать медь, никель, серебро и цинк. В отдельный санкционный список попали запрещенные для покупки и продажи КНДР роскошные предметы: ковры, цена которых 500 долларов и посуда из фарфора – более 1000 долларов.
В соответствии с указом, каждому дипломатическому представительству или консульскому учреждение Северной Кореи в России нужно сократить число банковских счетов до одного на организацию.