Шойгу анонсировал конец войны в Сирии

Как информирует replyua.net, в понедельник, 16 октября председатель российского оборонного ведомства Сергей Шойгу во время встречи со своим коллегой их Израиля Авигдором Либерманом, сказал: «Хотелось бы отдельно обсудить все, что связано с Сирией. Там военная операция идет к завершению. Существует несколько моментов, требовавших немедленного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии».
Что касается военного присутствия Турции в Сирии, то Стамбул активно продолжает развертывание своих войск на северо-западе страны. Как сообщали СМИ, такие действия Турция проводит, преследуя цель окружения курдского анклава и сдерживания России от нанесения авиационных ударов по Идлибу. В оппозиции Сирии заявили, что в нескольких местах на первом этапе развертывания были размещены, по меньшей мере, четыре конвоя с десятками бронетранспортеров. Примечательно, что это присутствие будет углубляться в Идлиб.