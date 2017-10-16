валюта
СпецтемаСМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Ця «громадянська війна» якась не якісна: у Ростові-на-Дону відкрили пам’ятник бойовикам ЛДНР

Ця «громадянська війна» якась не якісна: у Ростові-на-Дону відкрили пам’ятник бойовикам ЛДНР
Журналісти Роман Цимбалюк та Денис Казанський на персональних сторінках у соціальній мережі прокоментували новину про те, що в одному з російських обласних центрів було відкрито пам’ятник тим, «кого там немає», - інформує видання replyua.net.

Так, як повідомляють російські ЗМІ, сьогодні, шістнадцятого жовтня 2017 року, у Ростові-на-Дону відбулось урочисте відкриття пам’ятника бойовикам терористичних угруповань ЛДНР. З цього приводу Цимбалюк зазначає, що це місто вже давно закріпило за собою статус хабу, через який на Донбас переправляються і терористи, і їх зброя. Тим не менш, росіяни продовжують наполягати, що не є стороною конфлікту. У такому разі «громадянська війна» виходить якоюсь не надто якісною. Журналіст нагадує, що в одному зі своїх свіжих інтерв’ю спецпредставник Держдепу Курт Волкер наголосив, що спробам Кремля сховатись на сепаратистами, роблячи вигляд, що він не є стороною конфлікту, вже ніхто не вірить. А самі росіяни у цьому аспекті взагалі живуть у якомусь задзеркаллі: з одного боку заперечують свою участь у конфлікті,з іншого – у вигляді пам’ятників хваляться, що зруйнували мільйони життів.

Казанський закликає звернути увагу на тих, хто брав участь в урочистостях: Олександр Бородай, Олександр Захарченко и радник російського президента Владислав Сурков. Звісно, в Україні триває громадянська війна, - іронізує журналіст.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
17 окт 2017
6935

Журналист: только вдумайтесь, кто сегодня оказался под Радой, и с какими требованиями там стоит

Складывается ощущение, что под Верховной Радой стоят за отмену неприкосновенности здравого смысла. Ведь только вдуматься, кто там сегодня стоит с транспарантами – Пожарные Чернобыля, профсоюз

17 окт 2017
4344

Карпенко: организаторы «акции 17-го» – это не весь народ и поэтому не имеют права говорить за весь народ

Известный украинский блогер Богдан Карпенко в своем блоге пишет о том, что нашим дорогим известным «антикоррупционерам», «активистам», «журналистам», которые так активно эти дни манипуляциями

Последние новости

Політолог: пахне ще одним політичним провалом Кремля на європейському напрямку

Блогер: касові збори фільму українського виробництва перевершили всі сподівання

Національна поліція порушила провадження за фактом насильства щодо правоохоронців

Політолог: після цього ганебного інциденту будь-які сумніви у скасуванні депутатської недоторканості вважаю зайвими

Нардеп: від того, що я побачила, у мене перехопило подих

Блогер: все будет решено в конце 2018-го, а завершено в 2019-ом

Донік: справжній протест – це мовчазна і сувора готовність тисяч людей померти за свої принципи і переконання

«Батькивщина» и «Оппоблок» завалят законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Геращенко: чому «нові обличчя» української політики буквально отримують оргазм від приниження інших?

Сазонов: якщо наші шановні депутати згодні на скасуванні депутатської недоторканості, то я – ні

Политолог: на фоне сегодняшних протестов украинцам не помешало бы вспомнить несколько цифр

Блогер: дивіться неуки, зараз для вас росіянці та грузини зроблять революцію

Блогер: россияне в своих городах больше двух собраться на улице не могут, зато сегодня на украинцев с критикой накинулись

Романенко: сегодняшнего Саакашвили «породила» сама же власть

Климкин рассказал о влиянии Кремля на политику Венгрии

Ляшко обиделся, что его законопроект не захотели рассматривать

Блогер: ось вони, справжні патріоти

Письменник: не варто на своєму горбу забезпечувати клоунам доступ до бюджетних грошей

Я вимагаю від Порошенка рішення про екстрадицію: Міша, пора додому – політолог

Акция протеста под Радой: митингующие развертывают палаточный городок

 Новости за день