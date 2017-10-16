Ця «громадянська війна» якась не якісна: у Ростові-на-Дону відкрили пам’ятник бойовикам ЛДНР



Журналісти Роман Цимбалюк та



Так, як повідомляють російські ЗМІ, сьогодні, шістнадцятого жовтня 2017 року, у Ростові-на-Дону відбулось урочисте відкриття пам’ятника бойовикам терористичних угруповань ЛДНР. З цього приводу Цимбалюк зазначає, що це місто вже давно закріпило за собою статус хабу, через який на Донбас переправляються і терористи, і їх зброя. Тим не менш, росіяни продовжують наполягати, що не є стороною конфлікту. У такому разі «громадянська війна» виходить якоюсь не надто якісною. Журналіст нагадує, що в одному зі своїх свіжих інтерв’ю спецпредставник Держдепу Курт Волкер наголосив, що спробам Кремля сховатись на сепаратистами, роблячи вигляд, що він не є стороною конфлікту, вже ніхто не вірить. А самі росіяни у цьому аспекті взагалі живуть у якомусь задзеркаллі: з одного боку заперечують свою участь у конфлікті,з іншого – у вигляді пам’ятників хваляться, що зруйнували мільйони життів.



Казанський закликає звернути увагу на тих, хто брав участь в урочистостях: Олександр Бородай, Олександр

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Горячая тема: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали Журналісти Роман Цимбалюк та Денис Казанський на персональних сторінках у соціальній мережі прокоментували новину про те, що в одному з російських обласних центрів було відкрито пам’ятник тим, «кого там немає», - інформує видання replyua.net.Так, як повідомляють російські ЗМІ, сьогодні, шістнадцятого жовтня 2017 року, у Ростові-на-Дону відбулось урочисте відкриття пам’ятника бойовикам терористичних угруповань ЛДНР. З цього приводу Цимбалюк зазначає, що це місто вже давно закріпило за собою статус хабу, через який на Донбас переправляються і терористи, і їх зброя. Тим не менш, росіяни продовжують наполягати, що не є стороною конфлікту. У такому разі «громадянська війна» виходить якоюсь не надто якісною. Журналіст нагадує, що в одному зі своїх свіжих інтерв’ю спецпредставник Держдепу Курт Волкер наголосив, що спробам Кремля сховатись на сепаратистами, роблячи вигляд, що він не є стороною конфлікту, вже ніхто не вірить. А самі росіяни у цьому аспекті взагалі живуть у якомусь задзеркаллі: з одного боку заперечують свою участь у конфлікті,з іншого – у вигляді пам’ятників хваляться, що зруйнували мільйони життів.Казанський закликає звернути увагу на тих, хто брав участь в урочистостях: Олександр Бородай, Олександр Захарченко и радник російського президента Владислав Сурков. Звісно, в Україні триває громадянська війна, - іронізує журналіст.