Експерт про черговий «шедевр» Лаврова: звісно, це Порошенко відправив Гіркіна і Бородая напасти на Донбас

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Експерт у сфері міжнародного права та відомий український блогер Олег Шарп на власній сторінці в соціальній мережі оцінив останній «шедевр» від очільника зовнішньополітичного відомства Російської Федерації Сергія Лаврова, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, відомий своєю «красномовністю» головний дипломат РФ напередодні, перебуваючи в Сочі, заявив, що в Україні «правлять бал махрові націоналісти». Буцімто, саме це і слугувало причиною того, що Україна «напала на Донбас». Оцінюючи цей черговий «перл» від Лаврова, Шарп зауважує, що у такому разі, це Порошенко відправив на Донбас кадрових російських військових Ігоря Стрєлкова-Гіркіна та Олександра Бородая для того, щоб вони організували напади на Донбас. Також Порошенко завіз з Росії десятки автобусів, наповнених провокаторами, які за його вказівкою захоплювали місцеві адміністрації. Після цього підступний Порошенко завіз на Донбас ешелони зі зброєю та амуніцією, і навіть «Бук», з якого потім збили МН-17.А у тому, що стосується націоналізму, то Шарп закликає не надавати цьому терміну негативної конотації тільки через те, що люди хочуть говорити рідною мовою та звільнити свою землю. Очорнення національних ідей – типова кремлівська маніпуляція, на яку не варто зважати, - підсумовує блогер.