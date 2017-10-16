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Розкрито скандальну подробицю впливу російських «ботів» на вибори в США

Розкрито скандальну подробицю впливу російських «ботів» на вибори в США
У Сполучених Штатах продовжується розслідування російського впливу на президентські вибори. Чергову скандальну подробицю цього глобального розслідування оприлюднило видання CNN, - інформує портал replyua.net.

Так, кореспондент одного з американських видань Майкл Ізіков розшукав людей, які працювали на так званій «фабриці тролів», розташованій у Санкт-Петербурзі. Один із них, який представився «Максимом», розкрив деякі подробиці діяльності його «роботодавців». Зокрема, загальна думка про те, що російські «ботоферми» впливали на суспільну думку напередодні виборів, підтвердилась. Більше того, інформатор зізнався Ізікову, що така діяльність носила систематичний та цілеспрямований характер.

Зокрема, російські боти намагались вдавати американців – для цього вони використовували VPN, вказуючи, що вони походять з різних штатів США. Крім того, коментаторів змушували дивитись серіал «Картковий будиночок» від студії Netflix, для того, щоб вони перейнялись американськими проблемами: податки, права сексуальних меншин, зброя тощо. Співрозмовник журналіста розповів про те, що він почав розміщувати негативні коментарі про Гіларі Клінтон ще у 2015 році – там він критикував її сімейне життя та відомості, які стали відомими після злому серверів демократичної партії. Переважну більшість коментарів боти залишали на великих новинних порталах, на зразок The Washington Post або The New York Times.
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