Піонтковський: Аби вискочити з петлі, Путін запропонує Заходу нову стратегію щодо Донбасу

В інтерв'ю журналістам видання «Апостроф» відомий російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що протягом найближчих кількох днів глава Кремля Володимир Путін виступить із новою пропозицією відносно нормалізації ситуації на Донбасі, аби уникнути арешту власних активів російських еліт, який передбачений у новому законі США про розширення санкцій проти РФ. Про це інформує replyua.ne
«Ми тут можемо простежувати таку послідовність. Перший крок – російський президент виступив з власною першою миролюбною пропозицією щодо миротворчого контингенту, проте з цього нічого не вийшло. Після цього він зробить ще одну пропозицію - з цього теж нічого не вийде. І політики, які його оточують, зрозуміють, що для того, аби врятувати трильйон , необхідно щонайменше піти з Донбасу», - зазначив експерт. У той же час, вважає Піонтковський, Путін не погодиться повністю вивести свої війська з Донбасу та повернути окуповані території України.
«З Путіним це неможливо, для Путіна це політична смерть. Він буде прагнути вискочити з петлі меншою ціною. І про цю ціну, яку він готовий заплатити, нам стане відомо за кілька днів на його виступі в Сочі», - резюмував експерт.