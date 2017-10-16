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Угода про турбіни: РФ подасть зустрічний позов проти Siemens

Угода про турбіни: РФ подасть зустрічний позов проти Siemens
Російська компанія «Технопромекспорт», яка, незважаючи на санкції, здійснювала постачання до Криму турбін, вирішила подати зустрічний позов до Siemens щодо визнання недійсною частини угоди відносно турбін. Як передає replyua.net з посиланням на «Інтерфакс», таку заяву під час засідання оприлюднив представник ТПЕ в суді. Зокрема, відомо, що представник відповідача на питання судді відносно того, чи мають вони заперечення проти задоволення позову Siemens, відповів ствердно та додав, що у ТПЕ «хочуть звернутися із зустрічним позовом».

«Суть нашої вимоги полягає у визнанні недійсною, нікчемною частина угоди», - заявив представник ТПЕ. Мається на увазі контракт щодо турбін, підписання якого відбулося між «Сіменс - Технології газових турбін» і «ВО «Технопромекспорт»10 березня 2015 року. «Ми надали всі необхідні документи для розгляду», - наголосив представник російської компанії, маючи на увазі матеріали зустрічного позову.

Нагадаємо, що Siemens подав до суду на Технопромекспорт, вимагаючи визнати угоду про постачання обладнання, яке, у відповідності до контракту, призначалося для електростанції в Тамані, недійсною та повернути турбіни, поставлені до анексованого Криму в обхід санкцій.
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