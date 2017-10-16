Лавров: «Референдум в Крыму был абсолютно легитимным»

Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России, заявил о том, что референдум в Крыму, состоявшийся весной 2014 года, был абсолютно легитимным.
Как сообщает replyua.net с ссылкой на Сегодня, Лавров также отметил, что несколько европейских стран не хотели вводить санкции после того, как Крым присоединили к РФ, и теперь ограничительные меры негативно сказываются на тех, кто их вводил. «Наверно, в ЕС есть несколько стран, которые вообще не хотели Россию наказывать за то, что произошло в Крыму в полном соответствии с волеизъявлением крымского народа, в соответствии с решением Верховного Совета Крыма, который был избран по Конституции Украины. С точки зрения украинского закона проведение референдума было полностью легитимным», - подчеркнул глава российского МИДа.
По его словам, в Европе также можно найти и русофобские страны, но они в меньшинстве. Лавров отметил, что именно эти государства настаивали на санкциях и Евросоюз «почему-то выразил солидарность в этом вопросе».