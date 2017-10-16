На Донбасс напала Украина: Лавров выступил с шокирующим заявлением

Выступая на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обвинил Украину в том, что она напала на Донбасс, передает replyua.net. В частности, по словам министра иностранных дел России, причиной невыполнения Минских договоренностей является «неспособность или нежелание властей Украины выполнить свою часть политических реформ»» и «предоставить гарантии безопасности населению Донбасса».
Главный дипломат России также отметил, что население Донецкой и Луганской областей «ныне находятся в такой сложной ситуации в связи с тем, что отказались поддержать антиконституционный государственный переворот».
«Эта часть Донбасса не совершала нападение на остальные территории Украины. Наоборот, на них напали и объявили их террористами. Но такого не может быть, им же ничего не нужно, кроме того, чтобы их просто не трогали. Они сказали: «мы ваш переворот не признаем, позвольте нам разобраться, что и как». И по сегодняшний день им пытаются вменить обвинения в терроризме и хотят их судить», сказал Лавров, добавив, что все участники событий на Донбассе должны быть амнистированы.