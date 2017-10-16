Шендерович пояснил, при каких обстоятельствах может начаться революция в РФ

Виктор Шендерович, известный российский писатель, высказал мнение о том, что российский народ может решиться на восстание лишь в том случае, если в стране серьезно упадет уровень жизни. Как информирует replyua.net, такое заявление от Шендеровича прозвучало в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Если бы такое сделали с кошельками во Франции, вот так бы обрушили валюту и так вот наступили бы на права французов, то Елисейские поля снесли бы давно. Елисейский дворец, по крайней мере. Поля бы оставили, а дворец бы снесли. У нас – другая точка отсчета. У нас ежели живой, то и слава богу. Если выпороли, но не до смерти, так барин еще ничего. У нас другие стандарты», - отметил писатель. По словам Шендеровича, власть действующего президента Путина держится только на том, что народ уже научился выживать в самых сложных условиях.
«Для пугачевщины нужны очень серьезные основания. Нужно, чтобы совсем хреново было. А у нас картошечка растет, при санкциях, не при санкциях, зеленюшки можно поесть. Ну да, была Анталия, и сейчас есть», - считает Шендерович. По мнению писателя, российский народ пока не научился понимать связь между собственной безопасностью и политикой государства.