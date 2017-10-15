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Дипломат розповів чому Україна може не запрошувати РФ на засідання ПАОЧЕС

Дипломат розповів чому Україна може не запрошувати РФ на засідання ПАОЧЕС
Найгучнішою та найбільш скандальною новиною дня, що минає, стала звістка про те, що Україна, яка є організатором чергового засідання ПАОЧЕС вирішила не запрошувати російську делегацію до участі у заході. Які аргументи офіційний Київ може навести на користь свого рішення, розповідає дипломат Богдан Яременко, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис, оприлюднений експертом на власній сторінці в соціальній мережі.

Зокрема, напередодні російські парламентарі поскаржились, що не отримали запрошення на засідання Парламентської асамблеї Організації чорноморського економічного співробітництва. Українська сторона, яка виступала організатором заходу, підтвердила, що ніяких запрошень до держави-агресора не надсилала. Звісно, з цього приводу зчинився гучний скандал, в ході якого офіційний Київ почали звинувачувати у некоректній поведінці.

Яременко нагадує, що минулого року відбулись вибори до Державної думи Російської Федерації. Вони проводились, у тому числі, і на території окупованого Криму. Відтак, офіційний Київ відмовився визнавати новообраний парламент легітимним. А це значить, що запрошувати немає кого – до того самого моменту, поки росіяни не проведуть нові вибори до парламенту без врахування Криму. На жаль, цей аргумент наші дипломати рідко використовують у міжнародній площині. А даремно – наразі він є незаперечним для обґрунтування позиції України.
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