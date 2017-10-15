Блогер: протягом трьох років Путін намагатиметься на своїх умовах повернути окуповані території назад під юрисдикцію України



Незважаючи на російську пропаганду в ОРДЛО морально-психологічний стан людей вже на нулі, всі знаходяться в депресії, ті, хто встиг влаштуватися і почати заробляти будь-яким шляхом, відчувають себе нормально, але це 2-3% від загальної кількості населення. Як



За його словами, варіантів вижити у людей не особливо багато, а якщо бути точнішим, то всього чотири: поїхати працювати в Російську Федерацію, працювати на підконтрольній території України, взяти в руки зброю і йти воювати, залишитися на місці підробляючи. Люди вибирають останній варіант. В Росію вже ніхто не вірить, всі зрозуміли, що їх обдурили, поїхати в Україну немає можливості, воювати мало, хто хоче, але ще є індивіди.



Семен Кабакаєв розповідає, що йому багато пишуть людей, що хочуть, щоб Україна повернулася, постійно запитують, коли ця безвихідь закінчиться, але поки в Кремлі сидить Путін, прогнозувати важко, в будь-який момент він може поміняти план і почати другу військову кампанію. Блогер підкреслює, найоптимальніший прогноз – протягом трьох років, Путін спробує на своїх умовах повернути окуповані території назад під юрисдикцію України.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали Незважаючи на російську пропаганду в ОРДЛО морально-психологічний стан людей вже на нулі, всі знаходяться в депресії, ті, хто встиг влаштуватися і почати заробляти будь-яким шляхом, відчувають себе нормально, але це 2-3% від загальної кількості населення. Як передає replyua.net , про це повідомляє у себе в Facebook донецький блогер Семен Кабакаєв.За його словами, варіантів вижити у людей не особливо багато, а якщо бути точнішим, то всього чотири: поїхати працювати в Російську Федерацію, працювати на підконтрольній території України, взяти в руки зброю і йти воювати, залишитися на місці підробляючи. Люди вибирають останній варіант. В Росію вже ніхто не вірить, всі зрозуміли, що їх обдурили, поїхати в Україну немає можливості, воювати мало, хто хоче, але ще є індивіди.Семен Кабакаєв розповідає, що йому багато пишуть людей, що хочуть, щоб Україна повернулася, постійно запитують, коли ця безвихідь закінчиться, але поки в Кремлі сидить Путін, прогнозувати важко, в будь-який момент він може поміняти план і почати другу військову кампанію. Блогер підкреслює, найоптимальніший прогноз – протягом трьох років, Путін спробує на своїх умовах повернути окуповані території назад під юрисдикцію України.