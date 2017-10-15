Бабченко: в России всего две важные проблемы

Как передает replyua.net, российский блогер Аркадий Бабченко в своем блоге пишет, если судить по Facebook, то у России – страны, ведущей две войны, оккупировавшей соседнее государство, проводящей политические репрессии, узурпировавшей власть, сажающей и убивающей инакомыслящих, поставляющей оружие другим террористам, бомбящей города с мирным населением и вообще довольно уверенно ставшей на рельсы коллапсирующей войны – у этой страны есть две самые главные проблемы.
По словам блогера, первая проблема, имел ли физическую связь известный продюсер в Голливуде с известными актрисами за роль в кино. Вторая проблема, плохой или неплохой режиссер, снявший за государственные деньги пропагандирующее НКВД кино.
«В России думают, жалеть, или не жалеть? Бедняжка, или не бедняжка? То, что товарищи из НКВД в этот же день в очередной раз прессовали очередных крымских татар – кому это надо, давайте лучше поговорим про Быкова и Вайнштейна, вот же две главные животрепещущие темы путинской России! До этого была еще одна наиглавнейшая тема – «Игры Престолов», но эта, слава Богу, как-то рассосалась», – резюмировал блогер.