Російський президент Володимир Путін взяв участь у відкритті асамблеї Міжпарламентського союзу, під час якої заявив, що втручання Кремля у внутрішню політику суверенних держав є неприпустимим, вочевидь, «забувши», що саме політка Москви призвела до незаконної анексії Криму та військових дій на Донбасі. Про це інформує replyua.net з посиланням на «РИА Новости».
«В умовах сучасного світу не існує і в принципі не може існувати будь-яких шаблонних моделей розвитку. У кожної суверенної держави є абсолютно природне і незаперечне право самостійно визначати свою долю, як це закладено в статуті Організації об'єднаних націй», – сказав він. Глава російської держави також додав, що наслідком «необдуманого втручання ззовні» у справи суверенних держав стала дестабілізація ситуації на Близькому Сході та на півночі африканського континенту, де збільшилася кількість випадків тероризму.
«Будь-які намаганні втрутитися в життя суверенних країн без знання і врахування національної специфіки здатні спровокувати хаос», - наголосив глава Кремля, який забув про війну на Донбасі та анексію Криму.