Там квакают старые жабы: Пашинин резко прокомментировал нынешнюю ситуацию в РФ

Известный российский актер Анатолий Пашинин, который воюет на Донбассе на стороне украинских Вооруженных Сил, в достаточно резкой форме высказался о ситуации, сложившейся в нынешней России. Как передает replyua.net, свое мнение Пашинин озвучил в беседе с журналистами телеканала «1+1». В сюжете речь идет о том, что в свое время у Анатолия Пашинина, ныне бойца восьмого батальона Украинской добровольческой армии «Аратта», были хорошие отношения с еще одним российским актером Михаилом Пореченковым. Однако спустя некоторое время Пореченков начал выступать с агрессивными пропутинскими заявлениями, периодически посещая аннексированный Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
«В свое время он был приличным нормальным человеком, но потом с ним что-то случилось. Он выбрал другую сторону», - высказался Пореченков о Пашинине. В ответ на это Пашинин заявил: «Все это превратилось в болото. Там уже жабы начали квакать. Меня бесит один факт: они же все старые твари», - ответил Пашинин.
Как известно, ранее в социальных сетях прокомментировали разоблаченный фейк террориста «ДНР» Назара Прилепина о гибели Анатолия Пашинина.