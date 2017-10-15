Политолог: Путин совершенно чужд каким-либо реформам

Никаких реформ в России не может в принципе быть, пока при власти страны находится Владимир Путин. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью журналистам радио «Эхо Москвы» выразил политический эксперт Станислав Белковский.
«Нынешний глава Кремля абсолютно чужд реформам как таковым. При Путине такого не будет. В связи с этим, разговоры о том, что он назначит какого-то премьер-министра-реформатора, не имеют никаких оснований. Конечно, правительство может возглавить реформатор, однако никаких реформ все равно не будет, поскольку Путин их сам перекроет», - считает эксперт. Станислав Белковский добавил, что в настоящее время Путин не отличается от человека, который «еще не был президентом».
«Единственное, что его отличает – это его статус, так как у Путина поменялись возможности, поменялось окружение, в котором он действует. Но в принципе – нет, не изменилось ничего. Он остается абсолютным консерватором и индуктивистом», – считает Белковский. Как известно, выборы президента России состоятся в марте 2018 года. Что касается самого Путина, он пока не определился с участием в выборах.