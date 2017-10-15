Блогер: атмосфера ненависти к своим соотечественникам в России зашкаливает

Дикость и гнусность российских граждан обнаруживает себя при обсуждении в сети несчастных случаев. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер Сергей Куропов. Он рассказывает, что в Доминикане погибла девчонка из Челябинска, навеселе топлесс высунулась из окна машины и ударилась о дорожный знак. Открытый перелом черепа, кома, смерть в больнице.
Сергей Куропов рассказывает, как он зачем-то начал читать комментарии к страшному ролику, где снята ее гибель, а начав, долгое время было трудно оторваться. Так же, как трудно оторваться от просмотра роликов с клиническими сумасшедшими, уличными драками гопников, передознувшимися наркоманами и прочей гадостью. «Гадость – притягивает. Так вот, тысячи людей в разных вариациях делают выводы типа «как жила, так и сдохла», «шлюхе туда и дорога», «гори в аду». Соболезнований погибшей девчонке, которую они никогда не видели и которая ничего плохого никому не сделала, не более 2-3%», - написал блогер.
Он отмечает, что это даже не пресловутая «атмосфера ненависти». Это то, для чего слов попросту не существует. Там не исправить уже ничего.