Михаил Горбачев, бывший президент Советского Союза, сделал все, чтобы страна распалась, и украинцы должны быть благодарны именно этому человеку.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Ukrlife.TV, такое мнение высказал Виталий Портников, известный журналист. «Если бы экс-президент Украины Виктор Янукович не довел дело до избиения студентов, не было бы восстания, мы бы сейчас были членами Евразийского экономического союза, уверяю вас! Если бы Горбачев не назначил на разные должности путчистов, не устраивал бы все эти трагедии в странах Балтии, когда в Вильнюс вводили танки, а он делал вид, что ничего не понимает, значит, мы до сих пор жили бы в Советском Союзе», - считает Портников.
По его мнению, Горбачев был единственным человеком, который помог Украине отделиться от России, и украинцы должны его благодарить примерно так же, как каталонцы должны быть благодарны Мариано Рахою. Портников подчеркнул, что Украина обрела независимость в весьма благоприятных условиях.