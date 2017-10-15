Журналист: «Крым нужно было изображать на купюре «минус 2014 рублей»

В России непременно должна появиться наградная купюра достоинством «минус 2014 рублей», и на ней непременно нужно изобразить оккупированный Крым. Обладатели такой купюры должны вносить определенные суммы в бюджет РФ до тех пор, пока не передадут купюру следующей жертве. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Иван Давыдов, российский журналист и заместитель главного редактора издания The New Times.
«Размышлял о новых купюрах... С двухсотрублевым Крымом – явная какая-то глупость. Крым должен быть изображен на купюре номиналом в минус 2014 руб. С человека, награжденного такой купюрой за заслуги, будет ежедневно взиматься 2014 руб. на строительство мостов, рытье тоннелей, отлов диверсантов с пилами, съемки художественных фильмов о нашем главном приобретении, прокорм специальных людей, рассказывающих, как нам с главным приобретением повезло», - пишет Давыдов. По его словам, обладатель такой купюры должен будет платить до тех пор, пока не всучит ее кому-нибудь другому.
По мнению журналиста, бюджет будет регулярно пополняться, а россияне научатся быть хитрее и изобретательнее. Напомним, что несколько дней назад в обращении в РФ появилась новая купюра номиналом двести рублей, на которой изображен Севастополь.