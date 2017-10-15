Кремль готовит ответ на антироссийские санкции США

Как информирует replyua.net, глава комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявлял, что после сокращения численности сотрудников дипломатических миссий Соединенных Штатов Америки «Москва оставила право за собой и на некоторые другие ответные меры». В частности, по его словам, «было бы вполне логичным» принятие закона в ответ на санкции США.
В это же время спикер Госдумы РФ Володин подтвердил данные о вероятном принятии проекта закона, который предусматривает ответные меры России. Однако при этом политик сказал, что пока что рано комментировать такой законопроект и тем более излагать какие-либо подробности. Он сказал: «Мы работаем над таким законом, однако в настоящее время не можем презентовать его и говорить о конкретном его содержании. Сейчас все это прорабатывается».