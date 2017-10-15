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Кремль готовит ответ на антироссийские санкции США

Кремль готовит ответ на антироссийские санкции СШАДепутаты Государственной думы Российской Федерации в настоящее время обсуждают возможность принятия проекта закона в ответ на экономические ограничения, которые были введены в отношении России Соединенными Штатами Америки. При этом спикер парламента РФ отметил, что содержание законопроекта пока что содержится в тайне.

Как информирует replyua.net, глава комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявлял, что после сокращения численности сотрудников дипломатических миссий Соединенных Штатов Америки «Москва оставила право за собой и на некоторые другие ответные меры». В частности, по его словам, «было бы вполне логичным» принятие закона в ответ на санкции США.

В это же время спикер Госдумы РФ Володин подтвердил данные о вероятном принятии проекта закона, который предусматривает ответные меры России. Однако при этом политик сказал, что пока что рано комментировать такой законопроект и тем более излагать какие-либо подробности. Он сказал: «Мы работаем над таким законом, однако в настоящее время не можем презентовать его и говорить о конкретном его содержании. Сейчас все это прорабатывается».
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