Политик: «Украина должна поддержать предложение Земана по Крыму»

Ирина Хакамада, российский политик, заявила о том, что украинским властям необходимо поддержать предложение по Крыму, выдвинутое Милошем Земаном, чешским президентом, и взять компенсацию, которую предложит Россия. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от Хакамады в эфире Радио Свобода.
«То, что прозвучало в Чехии, с одной стороны, может быть связано с выборами, с тем, что президент не имеет никаких полномочий. Но политики, особенно такие седовласые, тоже не дети. Если он это произнес, понимая, что не будет воспринят элитой, следовательно, это популярная вещь в Чехии», - отметила политик. По ее мнению, чешские власти добиваются снятия антироссийских санкций, и они хотят, чтобы между РФ и Евросоюзом возобновились нормальные отношения, однако россиянам, как и обычным чехам, до «лампочки» то, что происходит вокруг, к примеру, в той же Сирии.
«Я считаю, что это пока единственный на этот момент способ достичь мира на Земле и с Украиной процветать дальше, Украина – двигаясь в Евросоюз, а мы – ковыряясь в своих внутренних проблемах», - заявила Хакамада, при этом отметив, что не признает захвата Крыма.