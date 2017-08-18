Блогер: росіяни помилились, шукаючи «друга» в Китаї

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Як нагадує replyua.net, нафтогазові доходи є основними надходженнями до російської казни. Відповідно, втрата «Газпромом» кожного клієнта робить Росію менш агресивною. Блогер Олександр Коваленко вирішив поділитись зі своїми читачами успіхами російських газовиків на міжнародному ринку, - відповідний допис він розмістив на власній сторінці в соціальній мережі.Так, блогер нагадує, що зараз Росія рекордними темпами будує газопровід «Сила Сибіру», який має постачати до Китаю 38 млрд. кубометрів газу на рік. Щоправда, темпи будівництва настільки рекордні, що дата початку експлуатації переносилась з 2018 на 2019 рік, а потім з 2019 на 2021. Але ще цікавіше те, що росіяни пропонували Пекіну ще щонайменше два проекти. Зокрема, «Сила Сибіру-2» мав би постачати до Китаю ще 30 млрд. кубометрів на рік, а газопровід із Сахаліну – 8 млрд. кубометрів. Але від обох проектів китайці ввічливо відмовились.І це не дивно, адже за минулий рік в Китаї видобули 7,9 млрд. кубометрів сланцевого газу, що показує зростання на 76% порівняно з попереднім роком. До 2020 року Пекін планує отримувати до 30 млрд. кубометрів сланцевого газу власного видобутку. Загальний обсяг розвіданих запасів сланцевого газу в Китаї один із найбільших у світі і становить 21,8 трлн. кубометрів. Здається, що поки росіяни добудують свій газопровід, їх газ вже Китаю не знадобиться, - прогнозує блогер.