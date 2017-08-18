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СМИ сообщили о закрытии российского телеканала Life

СМИ сообщили о закрытии российского телеканала Life
Информационное агентство ТАСС, сославшись на проверенные источники, сообщило о прекращении работы, начиная с сегодняшнего дня, 18 августа, работы российского пропагандистского телеканала Life. Об этом сообщает replyua.net. Кроме того, журналисты издания FlashNord проинформировали, что в скором времени телеканал и вовсе закроют, а его сотрудников уволят. В свое время издание РБК отмечало, что медиапроект Life в процессе реализации стратегии, намерен сокращать количество эфирных часов. В свою очередь, это гарантировано означает сокращение всех сотрудников этого СМИ.

«Единственное, что остается, - это сайт и имеющиеся у нас проекты. Вещание в телеэфире прекращается полностью. Телезрители, которые включат обычную частоту телеканала, увидят специальное телеобращение, а узнавать все новости Life можно будет на сайте и в социальных сетях», - заявил собеседник агентства.

К тому же, он добавил, что под сокращение попадут девяносто человек, и еще такое же количество сотрудников будут вести работу над стриминговым вещанием.
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Горячая тема: Блогер: запам’ятайте цей день в історії – сьогодні західні країни самі відмовилися від великих російських грошей

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17 авг 2017
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Блогер: запам’ятайте цей день в історії – сьогодні західні країни самі відмовилися від великих російських грошей

Український блогер Лідія Гайдар у своєму блозі пише про те, що сьогодні дійсно історична подія, коли західні країни самі відмовилися від великих російських грошей, звісно поки вони ще є в Росії.

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