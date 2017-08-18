Казанський: з логікою у Кремлі щось не так (відео)

Журналіст Денис Казанський на власній сторінці в соціальній мережі вказує на ще один недолік у логіці кремлівських пропагандистів, - про це інформує новинний портал replyua.net.
Так, блогер нагадує, що три роки тому у Кремлі з усіх сил захищали ідею «всенародного референдуму», у результаті якого Крим буцімто відокремився від України. Тоді у Москві переконували, що проводити референдуми, не узгоджені з центральною владою – невід’ємне право громадян. Але через три з хвостиком роки все змінилося кардинально.
Зокрема, десятого серпня поточного року один із московських судів засудив журналіста РБК Олександра Соколова до трьох з половиною років ув’язнення. Причина тому – агітація за проведення референдуму. За ідеєю Соколова, населення повинно було отримати можливість виставляти оцінки владі, і законопроект, присвячений цьому, він намагався прийняти шляхом референдуму. Не вдаючись до оцінок прийнятого російським судом рішення, Казанський ставить лише одне питання: якщо проведення не узгоджених з центральною владою референдумів - це екстремізм, то чому тоді в Кремлі засуджують антитерористичну операцію на Донбасі, називають українських вояків «карателями»? У Москві ж так само організаторів референдумів запроторюють за грати, - зауважує Казанський.