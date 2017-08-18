В России сообщили, когда следует ожидать «нового Путина»

В беседе с журналистами «Радио Свобода» российский социолог Сергей Белановский выразил предположение, что Кремль, в связи с приближением выборов президента, может пойти на розыгрыш операции «преемник» перед тем, как из своего поста официально уйдет нынешний президент России Владимир Путин, передает replyua.net. Основной целью подобного сценария является недопуск в РФ свободных выборов и сохранение в стране полного контроля. Эксперт, в частности, отметил, что будущий преемник Путина должен на протяжении двух или трех лет до завершения полномочий Путина проработать главой правительства
«За это время избиратели к нему должны привыкнуть, а будущему президенту нужно обеспечить себе определенный рейтинг. Я считаю, что года за три Путин должен назвать имя преемника на премьерский пост и шаг за шагом передавать ему все полномочия», - подчеркнул российский социолог. Вместе с тем, Белановский считает, что путинский преемник, так или иначе, окажется слабее, чем Владимир Путин.
«При самом лучшем истечение обстоятельств, этому преемнику предстоит просидеть следующий цикл, но уже затем, вполне очевидно, следующие выборы будут демократичными», - отметил эксперт.