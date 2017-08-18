валюта
Спецтема«Строительство идет полным ходом», - появились новые снимки Керченского моста

В России сообщили, когда следует ожидать «нового Путина»

В России сообщили, когда следует ожидать «нового Путина»
В беседе с журналистами «Радио Свобода» российский социолог Сергей Белановский выразил предположение, что Кремль, в связи с приближением выборов президента, может пойти на розыгрыш операции «преемник» перед тем, как из своего поста официально уйдет нынешний президент России Владимир Путин, передает replyua.net. Основной целью подобного сценария является недопуск в РФ свободных выборов и сохранение в стране полного контроля. Эксперт, в частности, отметил, что будущий преемник Путина должен на протяжении двух или трех лет до завершения полномочий Путина проработать главой правительства

«За это время избиратели к нему должны привыкнуть, а будущему президенту нужно обеспечить себе определенный рейтинг. Я считаю, что года за три Путин должен назвать имя преемника на премьерский пост и шаг за шагом передавать ему все полномочия», - подчеркнул российский социолог. Вместе с тем, Белановский считает, что путинский преемник, так или иначе, окажется слабее, чем Владимир Путин.

«При самом лучшем истечение обстоятельств, этому преемнику предстоит просидеть следующий цикл, но уже затем, вполне очевидно, следующие выборы будут демократичными», - отметил эксперт.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Експерт: Тимошенко так відверто зіграла на боці ворога, що цьому може бути лише два пояснення

Срочно: «Строительство идет полным ходом», - появились новые снимки Керченского моста
Важное за сутки
17 авг 2017
8887

Експерт: Тимошенко так відверто зіграла на боці ворога, що цьому може бути лише два пояснення

Як нагадує replyua.net, питання, які виникли у зв’язку з публікацією у виданні New York Times статті, яка приписує українському «Південмашу» співпрацю з північнокорейським режимом, все ще лишаються

17 авг 2017
5210

Блогер: запам’ятайте цей день в історії – сьогодні західні країни самі відмовилися від великих російських грошей

Український блогер Лідія Гайдар у своєму блозі пише про те, що сьогодні дійсно історична подія, коли західні країни самі відмовилися від великих російських грошей, звісно поки вони ще є в Росії.

17 авг 2017
3743

Портніков: ця подія повністю змінить світову політичну карту або чи обміняють Крим на Косово?

Журналіст Віталій Портніков для видання «Радіо Свобода» розмірковує над питаннями територіальної цілісності та можливості змінюваним фіксовані кордони між державами, - про це інформує новинний портал

Последние новости

В России сообщили, когда следует ожидать «нового Путина»

Портников рассказал о важном моменте в сносе памятников в Украине

В Ryanair назвали необоснованными обвинения в их адрес со стороны МАУ

Маломуж о заявлении Грицака: СБУ вообще не должна разглашать такую информацию

Правозащитница: за Саакашвили стоит большая криминальная группа

Журналисты сообщили новые детали теракта в Барселоне

Госдеп США объявил тендер на поставку в Украину нелетального оружия

Долю «Роснефти» планирует выкупить китайская компания

Блогер назвал самое большое разочарование украинцев, начиная с 1992 года

Составлен рейтинг стран для лучшего, но недорогого отдыха

В Испании объявлен трехдневный траур

Мосийчук: в Украине ужесточат наказание за вождение авто в нетрезвом виде

В Украине ужесточат правила получения субсидии

Сытник: антикоррупционный суд можно сформировать всего за один год

Гордон: воровство стало национальной идеей Украины

Огни Эйфелевой башни погасли в память о жертвах теракта в Барселоне

Союзом політичної осені може стати співпраця Тимошенко і Авакова

В НБУ пообещали снижение уровня безработицы и рост ВВП в 2018 году, - эксперты в прогноз не верят

Во время теракта в Барселоне пострадали граждане 18 государств

Журналист: после прихода Навального к власти Крым не вернется в Украину

 Новости за день