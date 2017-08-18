Долю «Роснефти» планирует выкупить китайская компания

Представители китайской компании «Хуасинь» приступили к переговорам с российской компанией «Роснефть» о выкупе большой доли. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, источник, близкий к российской компании, рассказал, что в этих переговорах принимают участие топ-менеджеры из «Роснефти» и «Хуасинь», и за последние несколько недель состоялись две встречи между Игорем Сечиным, главой «Роснефти», и Йе Цзяньмином, председателем CEFC.
При этом источник подчеркнул, что CEFC может выкупить долю российской компании в розничном бизнесе, который состоит более чем из 3 тысяч автозаправочных станций, 150 нефтехранилищ и более 1 тысячи бензовозов. Такая сделка позволит китайцам стать крупными торговцами на мировом рынке, а также конкурировать с крупнейшими трейдерами. Компания «Хуасинь» за последнее время значительно расширилась, и с 2015 года скупает активы за границей.
В настоящее время эксперты китайской компании изучают юридические последствия, которые не исключены из-за антироссийских санкций, введенных западными странами. Впрочем, говорить о сделке пока рано – источник утверждает, что она сопровождается большими трудностями.