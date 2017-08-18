Журналист: после прихода Навального к власти Крым не вернется в Украину

Если на посту президента России вместо Путина окажется Алексей Навальный, в стране ничего не изменится, а Кремль не вернет Крым Украине.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Евгений Лесной, бывший сотрудник российского телеканала НТВ. «Я не очень верю в то, что после прихода Навального к власти, Крым свободно вернется в Украину», - заявил Лесной. По его словам, с другой стороны, можно надеяться на то, что с приходом Навального к власти в РФ, война на Донбассе завершится в самые короткие сроки, и, по мнению Лесного, речь идет о «деле одного часа».
Напомним, что ранее сам Навальный говорил о том, что Крым нельзя просто так вернуть Украине, но, если он окажется у власти, то сразу проведет на полуострове еще один референдум, который будет «честным и открытым». По мнению Навального, нужно узнать истинное отношение крымчан к присоединению полуострова к РФ.