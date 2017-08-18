Боровой: самое плачевное состояние России

Российское правительство запланировало серьезную экономию бюджета, поскольку ресурсы в России заканчиваются. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Константин Боровой, известный российский оппозиционер. По его словам, взятые Кремлем обязательства по многим проектам оказались намного выше, чем имеющиеся в РФ резервы, поэтому финансирование будет сокращено.
«Вот эти огромные социальные и военные проекты финансировать больше неоткуда. Это вынужденная мера и оценка реальности. Ресурсов больше нет, они использованы полностью», - считает оппозиционер, но при этом отмечает, что экономия начнется только после президентских выборов 2018 года, чтобы россияне не усомнились в правильных действиях российских властей. По словам Борового, в Кремле прозвучало заявление о сокращении средств на оборону, и это свидетельствует о плачевном состоянии РФ.
«На самом деле, эти 2,7% ВВП на оборону– это тоже слишком много для нынешнего состояния российского бюджета. По сути - его четверть. А с учетом того, что бюджет будет сокращаться, возможно, даже значительно больше», - уверен политик.