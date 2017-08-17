Блогер: американські «гості» приділили увагу як мінімум трьом гарячим точкам, влаштованих Росією

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Як нагадує replyua.net, Сполучені Штати доволі уважно слідкують за ситуацією в Україні, використовуючи для цього, у тому числі, власні БПЛА. Блогер Олександр Коваленко поділився маршрутом одного з таких безпілотників, - відповідний допис оглядач розмістив на власній сторінці в соціальній мережі.Так, блогер розповідає, що RQ-4 Global Hawk здійснив напередодні доволі тривалий політ вздовж західного кордону Російської Федерації. Зокрема, шлях БПЛА проліг у повітряному просторі Румунії, потім – України, а від нас – прямо до Балтії. Традиційно повітряне судно пересувалось на висоті 16 кілометрів. Звісно, на цей політ давно чекали з огляду на активність російських військ і на грядущі військові навчання «Захід - 2017» - так як останні викликають чималі побоювання у союзників Вашингтону.Але метою моніторингу стала не тільки Білорусь. Зокрема, відома здатність RQ-4 Global Hawk моніторити ситуацію на відстані до трьохсот кілометрів – а це значить, що російська територія була про сканована як мінімум до Пскова. Блогер впевнений, що БПЛА не оминув увагою і окуповане Придністров’я. Загалом, американці традиційно змогли одним пострілом убити трьох зайців, - наголошує оглядач.