Слава Рабинович: Путіну доведеться зменшити свої апетити

Російський блогер Слава Рабинович розповідає про принципи формування бюджету в Російській Федерації та про найближчі перспективи путінського режиму, - про це інформує replyua.net з посиланням на портал «Обозреватель».
Так, блогер наголошує, що в Кремлі, ймовірно, взяли курс на повне розбазарювання державного бюджету. Зазвичай у Кремлі прийнято задовольняти «хотелки» низки можновладців, серед них – очільник Міністерства оборони Серій Шойгу, заступник Міністра енергетики Андрій Черезов та віце-прем’єр Дмитро Рогозін. Загалом, із російським бюджетом все більш ніж зрозуміло – його дефіцит накопичується вже протягом кількох років і щомісячно становить цифру з вісьмома нулями. Для того, щоб продовжити агонію свого режиму, Путіну доведеться зменшити апетити рогозіних-шойгу-черезових, які отримують просто астрономічні суми на так званий «силовий блок». Все одно, врешті-решт ці кошти на 40-70% осідають в кишенях російських чиновників.
Крім того – ще безпрецедентна позика для Венесуели. Загалом, блогер наголошує, що грошей для російських можновладців стає все менше. Але справа в тому, що Кремль всіма способами буде намагатись відстрочити момент народних протестів, коли «холодильник переможе телевізор». Тому якщо зараз потрібно трохи зменшити свої апетити, у Кремлі підуть на це – лише б не втратити можливість красти з російського бюджету й далі, - наголошує Рабинович.