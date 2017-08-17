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Блогер: у росіянах відбулась серйозна зміна

Блогер: у росіянах відбулась серйозна зміна
Як інформує replyua.net, переважна більшість іноземців, які стикались з російськими туристами у своїх державах, можуть зробити їх коротку характеристику. Про те, наскільки сильно «люблять» громадян Російської Федерації іноземці, може свідчити навіть послуга «Russian Free», яку запровадили у низці готелів світу. Блогер Володимир Співаковський поділився спостереженням, яке зробили іноземці щодо росіян, - відповідний допис оглядач розмістив на власній сторінці в соціальній мережі.

Так, закордонні друзі блогера в один голос говорять про феноменальну зміну, яка відбулась у поведінці росіян – вони перестали смітити грошима. Раніше ті з росіян, які могли собі дозволити вибратись закордон, мали чималі фінансові запаси. Їх поведінка була такою ж – пачки грошей, сотки, вислови на кшталт «Я вас всіх куплю з нутрощами, ще й здачу дадуть».

Тепер такого не побачиш, - зауважує блогер. Звісно, росіяни не перестали хамити всім навколо, але грошей для підкріплення свого жлобства у них вже забракло. Звісно, європейці, які працюють в сфері туризму, мешканцям Росії вже не настільки раді, як це було раніше. Ба більше – навіть в Єгипті росіяни перестали бути бажаними гостями. Як то кажуть, «був бакшиш, а став шиш», - це точно про громадян Російської Федерації. Ви не знаєте що в них там в Росії трапилось? - іронізує блогер.
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