Блогер: у росіянах відбулась серйозна зміна

Як інформує replyua.net, переважна більшість іноземців, які стикались з російськими туристами у своїх державах, можуть зробити їх коротку характеристику. Про те, наскільки сильно «люблять» громадян Російської Федерації іноземці, може свідчити навіть послуга «Russian Free», яку запровадили у низці готелів світу. Блогер Володимир Співаковський поділився спостереженням, яке зробили іноземці щодо росіян, - відповідний допис оглядач розмістив на власній сторінці в соціальній мережі.
Так, закордонні друзі блогера в один голос говорять про феноменальну зміну, яка відбулась у поведінці росіян – вони перестали смітити грошима. Раніше ті з росіян, які могли собі дозволити вибратись закордон, мали чималі фінансові запаси. Їх поведінка була такою ж – пачки грошей, сотки, вислови на кшталт «Я вас всіх куплю з нутрощами, ще й здачу дадуть».
Тепер такого не побачиш, - зауважує блогер. Звісно, росіяни не перестали хамити всім навколо, але грошей для підкріплення свого жлобства у них вже забракло. Звісно, європейці, які працюють в сфері туризму, мешканцям Росії вже не настільки раді, як це було раніше. Ба більше – навіть в Єгипті росіяни перестали бути бажаними гостями. Як то кажуть, «був бакшиш, а став шиш», - це точно про громадян Російської Федерації. Ви не знаєте що в них там в Росії трапилось? - іронізує блогер.