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Російський блогер: є два пояснення відсутності Путіна на людях

Російський блогер: є два пояснення відсутності Путіна на людях
Як нагадує replyua.net, російські ЗМІ вже кілька днів збентежені відсутністю свого «національного вождя» - незважаючи на те, що російський президент Володимир Путін не анонсував відпустки протягом цього літа, він вже більше тижня не з’являється на людях без пояснення причин. Його прес-служба теж воліє не коментувати таку дивну відсутність свого керівника. Кілька слів з цього приводу написав російський опозиційний блогер Слава Рабинович, - відповідний допис він розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі.

Так, Рабинович наголошує, що Путіна вже кілька днів не видно і не чути. З іншого боку, одна з радіостанцій, яка перестала брати у нього коментарі вже більше трьох років тому, раптово попросила блогера сказати кілька слів з приводу політики американського президента Дональда Трампа щодо великого бізнесу в Сполучених Штатах.

Для цих фактів, взятих разом, може бути два пояснення. Перше: Путіна все-таки усунули шляхом удару табакеркою у скроню, і стоп-листи російських ЗМІ відтепер скасовуються. Друге: на спеці у Путіна знову розтікся ботокс, і він його «рихтує», а стоп-лист одного ЗМІ дав збій. Більш імовірно, що правильне друге пояснення. Але був би радий і сподіваюсь, що перше, - іронізує блогер.
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