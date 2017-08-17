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Журналіст: російськомовних людей багато, але гинуть вони лише там, де їх захищає «руський мир»

Журналіст: російськомовних людей багато, але гинуть вони лише там, де їх захищає «руський мир»
Журналіст Роман Цимбалюк розповідає про те, як співвідносяться між собою реальність та байки, які розповідають кремлівські ЗМІ, - як інформує replyua.net, відповідну статтю оглядач розмістив на шпальтах видання УНІАН.

Так, журналіст нагадує, що свого часу російський президент наголосив, що історія не знає умовного способу і міркування на кшталт «що було б, якби...» не повинні розглядатись у політиці. Тим не менш, останні чотири роки весь російський інформаційний простір заповнений фантазіями на цю тему – здається, що Кремль навіть побудував у головах російських громадян паралельну реальність, в якій Національна гвардія України розпинає хлопчиків у трусиках та ґвалтує пенсіонерок, пересічні українські школярі винищують снігурів, київська влада будує концентраційні табори для російськомовних, а молодих хлопців «знімають з потягів у Нацгвардію». Фраза «якби ми не зробили цього, тут би вже були солдати НАТО» взагалі стала класичною.

За понад три роки у Кремлі так і не змогли відмовитись від вигаданої реальності – наприклад, нещодавно Лавров знову взявся розмірковувати що сталося б, якби Росія не почала «захищати російськомовних» у Криму та на Донбасі. Але тут же головний російський дипломат зауважив – Донбасу нові бомбардування не допоможуть. А це значить, що все-таки були й старі бомбардування, були смерті від російської зброї – не від вигаданих солдатів НАТО. Взагалі, російськомовні живуть багато де – в Німеччині, США, Канаді, Казахстані, країнах Балтії, в Україні. Але гинуть вони чомусь лише там, де їх «захищає» Кремль, - зауважує журналіст.
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