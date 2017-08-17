СБУ викрила схему ФСБ, завдяки якій російські спецслужби хотіли використати бійців АТО як диверсантів

Співробітникам Служби безпеки України вдалося викрити схему російських спецслужб, які переманювали колишніх бійців ЗСУ нібито на заробітки в Російську Федерацію, а самі мали наміри в майбутньому звинуватити українських бійців у підготовці диверсій чи терористичних актів в Москві, інформує replyua.net посиланням на Новове время.
Відповідну інформацію оприлюднив керівник Служби безпеки України Василь Грицак. Він зазначив, що українська сторона довідалася про чергову підготовку провокації проти України через підконтрольну структуру в Російській Федерації – федеральний інформаційний центр «Аналітика та безпека». Співробітники цього центру запропонували українським колишнім бійцям АТО, мешканцям Дніпропетровщини Бондарю Юрію, Морозову Сергію та Юркевичу Станіславу «добре заробити в ролі будівельників в Москві».
Як зазначив Грицак, саме цих українських військовослужбовців хотіли звинуватити у власноруч підготовлених ФСБ диверсіях чи терактах в Москві і не лише в столиці РФ. Грицак розповів, що українці погодилася на пропозицію, а російська сторона в свою чергу вилучила у військових копії посвідчень учасників АТО. Більше подробиць цієї справи керівник СБУ наразі не оприлюднив.