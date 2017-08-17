Стали известны подробности смерти Веры Глаголевой

Вера Глаголева, известная российская актриса и режиссер, скончалась через несколько часов после того, как ее выписали из клиники в Германии, и это стало абсолютной неожиданностью для всех.
Как информирует replyua.net со ссылкой на «Московский комсомолец», супруг актрисы нашел в себе силы, чтобы рассказать о последних часах жизни Глаголевой. Источник отмечает, что некоторое время назад врачи диагностировали у актрисы рак желудка. Согласно источнику, Глаголева посетила одну из клиник в Баден-Бадене (Германия), а смерть наступила уже спустя несколько часов. По словам Шубского, супруга актрисы, в округе Баден-Бадена клиник для больных онкологией практически нет, ближайшие центры находятся только во Фрайбурге и Мюнхене. Глаголева обращалась за помощью в клинику Шварцвальд-Баар, которая находится в пригороде.
Это медицинское учреждение принимает пациентов с раковыми опухолями в районе брюшной полости, также там проводится лечение заболеваний внутренних органов. В настоящий момент родственники Глаголевой пока остаются в Германии и готовят документы для транспортировки тела покойной. Напомним, что актриса скончалась 16 августа на 62-ом году жизни.