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Кобзон ответил «Миротворцу» на заявление о Вере Глаголевой

Кобзон ответил «Миротворцу» на заявление о Вере Глаголевой
Иосиф Кобзон, российский певец и депутат Госдумы, прокомментировал пост сайта «Миротворец» о Вере Глаголевой. Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, Кобзон назвал представителей «Миротворца» «мракобесами и негодяями».

«Мракобесы, негодяи, которые издеваются надо всем, над чем можно поиздеваться. Над этим издеваться грешно, они ведь православные. Нельзя издеваться над памятью. Но, тем не менее, нельзя обращать внимания: они захлебываются в своем гневе, это зомбированный народ, ничего не соображающий», - заявил Кобзон. Напомним, что ранее на странице сайта «Миротворец» в Фейсбуке появился пост о том, что Вера Глаголева болела раком и скончалась из-за того, что поддержала «аннексию Крыма и агрессию РФ на Донбассе».

«Вы все еще не верите в то, поддержка российской агрессии и попадание в Чистилище — это первый шаг к тяжелой и мучительной смерти? Вам мало примеров? Спросите у Задорнова и Кобзона», - сказано в посте «Миротворца». Напомним, что Вера Глаголева ушла из жизни 16 августа после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Также с онкологией борются Иосиф Кобзон и Михаил Задорнов.
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