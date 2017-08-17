Кобзон ответил «Миротворцу» на заявление о Вере Глаголевой

Иосиф Кобзон, российский певец и депутат Госдумы, прокомментировал пост сайта «Миротворец» о Вере Глаголевой. Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, Кобзон назвал представителей «Миротворца» «мракобесами и негодяями».
«Мракобесы, негодяи, которые издеваются надо всем, над чем можно поиздеваться. Над этим издеваться грешно, они ведь православные. Нельзя издеваться над памятью. Но, тем не менее, нельзя обращать внимания: они захлебываются в своем гневе, это зомбированный народ, ничего не соображающий», - заявил Кобзон. Напомним, что ранее на странице сайта «Миротворец» в Фейсбуке появился пост о том, что Вера Глаголева болела раком и скончалась из-за того, что поддержала «аннексию Крыма и агрессию РФ на Донбассе».
«Вы все еще не верите в то, поддержка российской агрессии и попадание в Чистилище — это первый шаг к тяжелой и мучительной смерти? Вам мало примеров? Спросите у Задорнова и Кобзона», - сказано в посте «Миротворца». Напомним, что Вера Глаголева ушла из жизни 16 августа после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Также с онкологией борются Иосиф Кобзон и Михаил Задорнов.