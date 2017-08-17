19 августа в Москве простятся с Верой Глаголевой

Прощание с российской и советской актрисой, режиссером и сценаристом Верой Глаголевой состоится 19 августа в Москве, в Центральном доме кинематографистов. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Клим Лаврентьев, заместитель главы Союза кинематографистов России.
«Дата прощания определена - 19 августа, в Центральном доме кинематографистов в 11 часов утра», - подчеркнул Лаврентьев. Напомним, что актриса скончалась накануне, на 62-ом году жизнь. Смерть Веры Глаголевой стала огромным потрясением и для ее близких, и для всех поклонников. Несколько лет Глаголева боролась за жизнь – у нее было онкологическое заболевание, однако об этом знали только родственники актрисы. В мае появилась информация о том, что Глаголева проходит лечение в одной из клиник, однако родственники опровергали эти данные.
И лишь вчера близкие заявили, что Глаголева умерла в одной из немецких клиник после многолетней борьбы с раком. Александр Овечкин, муж младшей дочери актрисы и легендарный хоккеист, на своей странице в соцсети написал, что не может поверить в смерть Веры Витальевны.