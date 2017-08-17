Боровой объяснил, почему Кремль урезал финансирование «ЛДНР»

Российские власти резко урезают финансирование донбасских «республик», а также Чечни, поскольку знают о том, что кредиты, в которые влезла Россия, намного превысили резервы, и это обязательно отразится на курсе рубля.
Как передает replyua.net со ссылкой на издание Гордон, об этом заявил Константин Боровой, известный российский оппозиционер. «Все высказывания о "Малороссии" или "Новороссии" – это желание привлечь внимание к этой проблеме. Практически то же самое происходит и с Чечней, которую Москва уже не в состоянии финансировать на прежнем уровне. Кредиты превышают резервы. В первую очередь это скажется на курсе рубля», - подчеркнул Боровой. Оппозиционер отмечает, что также были сокращены расходы на оборону.
По его мнению, такие урезания могут свидетельствовать лишь о том, что Москва сталкивается с новой реальностью – ресурсов в России практически не осталось, многие затраты сейчас Кремль начал осуществлять в кредит. Боровой подчеркнул, что на сегодняшний день Россия является банкротом, а военный бюджет выполняется за счет социально незащищенных групп населения.