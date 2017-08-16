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Малахов сделал откровенное признание о своей супруге

Малахов сделал откровенное признание о своей супруге
Андрей Малахов, который уволился с российского Первого канала, сделал заявление о том, что они с супругой безуспешно пытались родить ребенка на протяжении нескольких лет, а три года назад его жена Наталья Шкулева забеременела, но не смогла выносить ребенка.

Как передает replyua.net со ссылкой на Комсомольскую правду, об этом рассказал источник, близкий к паре. Напомним, что в РФ продолжают обсуждать скандальное увольнение самого известного телеведущего. По одной из версий, его супруга находится на последних месяцах беременности, и Малахов просил декретный отпуск у руководства, но ему отказали, из-за чего Андрей ушел с канала. По другой версии, новый продюсер ток-шоу «Пусть говорят» решила изменить тематику программы, включив в нее много политических обсуждений, однако Малахов отказался от изменения своей программы.

Кстати, последняя версия уже подтвердилась – накануне вышел в эфир новый выпуск, ведущим которого был Дмитрий Борисов. Во время ток-шоу обсуждали Михаила Саакашвили, в частности, его расходы на массажисток и другие услуги. Информацию о беременности жены Малахов пока не подтвердил.
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