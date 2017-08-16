Российский Первый Канал уволил еще одного популярного телеведущего

Первый Канал России решил расстаться с популярным телеведущим, проработавшим на телеканале больше двадцати лет. Как информирует replyua.net со ссылкой на «КП», речь идет о Тимуре Кизякове, бессменном ведущем программы «Пока все дома». Также Первый Канал решил закрыть эту программу.
Источник отмечает, что руководство канала решило уволить Кизякова после того, как в конце прошлого года начался скандал – благотворительную рубрику программы «У вас будет ребенок» обвинили в дополнительном финансировании. Тогда выяснилось, что видеооткрытки с сиротами, демонстрируемые в эфире программы, стоят немалых денег. Как пояснили в министерстве образования, один видеопаспорт стоит 100 тысяч рублей, а тендер в год – 10 миллионов рублей. Кизяков и его супруга Елена, также работающая в этой программе, заявили, что не взяли ни копейки денег, а также не тратили их не по назначению.
Кизяков уже подтвердил свое увольнение в разговоре с журналистами. «Закрывается ли программа? Ее можно только убить, а закрыть ее невозможно, она востребована и бесконечна, как жизнь», - подчеркнул телеведущий, отметив, что он сам разорвал контракт с Первым Каналом, и его никто не выгонял.