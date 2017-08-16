Эксперт рассказал, у кого нет шансов стать президентом России

В ближайшие годы нерусский человек не сможет стать президентом России, несмотря на то, что в этой стране постоянно говорят о дружбе народов и об интернационализме.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом рассказал Сергей Климовский, кандидат исторических наук. «Кандидата от нерусских просто не допустят к выборам, как показывает история выборов в РФ. Не допустят, даже несмотря на априори невысокую вероятность их выиграть. Не допустят не только формального или верующего мусульманина, но и еврея с украинцем», - уверен эксперт. По словам Климовского, на прошлогодних выборах в Госдуму было несколько случаев, когда кандидатам в депутаты открыто говорили об их украинском происхождении.
Однако Климовский отмечает, что, несмотря на такие прецеденты, большинство россиян уверены, что русский нацизм не является государственной политикой Кремля. По его мнению, речь идет только о немногочисленной группе лиц, которая периодически устраивает «Русские марши». Напомним, что президентские выборы в РФ пройдут весной следующего года.