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Москва відреагувала на депортацію російської пропагандистки з України

Москва відреагувала на депортацію російської пропагандистки з України
Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з заявою з приводу депортації росіянки Тамари Нерсесьян, яка працює кореспондентом державного каналу «Росія», з території України, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Зовнішньополітичне відомство РФ обурилося цією ситуацією, заявивши, що це «грубе порушення прав російських журналістів і тому Москва вимагає, аби Україна дотримувалась міжнародних зобов’язань у сфері свободи преси та забезпечила їх безпеку» Крім того, МЗС Росії звинуватило Україну у «продовженні політики перешкоджання діяльності пре преси та методичному поповненні списку іноземних журналістів, яким забороняють в’їзд на територію України».

Варто нагадати, в вівторок, 15 серпня, співробітники Служби безпеки України примусово повернули на територію Російської Федерації російську пропагандистку Тамару Нерсесьян і встановили для неї заборону на в’їзд в Україну на 3 наступні роки. Таке рішення співробітники української спецслужби ухвалили через численні репортажі росіянки, що представляли загрозу безпеці та територіальній цілісності України.
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