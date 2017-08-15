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Блогер: Путин снова «всех переиграли» в соперничестве за премию Дарвина

Блогер: Путин снова «всех переиграли» в соперничестве за премию Дарвина
В связи с целой чередой событий, связанных с Россией некоторые эксперты утверждают, что Путину удалось осуществить свою «многоходовочу». В то же время украинский блогер Павло Правый пишет о том, что он категорически не разделяет мнение таких экспертов, так как считает, что практически все такие «многоходовочки» закончились для Путина грандиозным провалом.

Как пример, Павло Правый называет то, что Путин поддерживал Марин Ле Пен во Франции, в том числе перечислил из карманов российских налогоплательщиков немало денег. В результате во Франции у него полный провал. Путин поддерживал Трампа, в результате получил самый жесткий со времен администрации Рейгана антироссийский режим в Вашингтоне. По словам блогера, очередной ход Путина, иначе как идиотизмом в квадрате не назовешь. За два месяца до выборов, когда немецкие социал-демократы, единственные потенциальные союзники Кремля в Германии, значительно проигрывают избирательные гонки партии Ангелы Меркель, надо быть кретином, чтобы предложить должность в совете директоров «Роснефти» одному из влиятельных руководителей «эсдеков» Шредеру.

Павло Правый отмечает, что любовь Шредера к деньгам известна всем. «За нафтобаксы путинские Шредер готов на все и Путин той должностью в «Роснефти» дает ему взятку, чтобы тот работал на него в немецком политикуме. Но, почему нельзя было с должностью подождать пока выборы пройдут? А теперь получается, что Путин сам потопил «эсдеков» и преподнес победу Меркель на тарелочке с голубой каемочкой», – написал блогер. Он добавляет, что из-за выходки Кремля лидер «эсдеков» Шольц уже практически проиграл Меркель битву за кресло канцлера. По словам Павла Правого, подтверждение тому – реакция одного из немецких политиков: «Он окончательно унизился до проплаченного лакея путинской политики», - заявил, в частности, немецкий депутат Европарламента из фракции Зеленых Райнхард Бютикофер. Он назвал поведение Шредера «бесстыдным».
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Блогер: Путин снова «всех переиграли» в соперничестве за премию Дарвина

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