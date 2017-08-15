Журналистка: российский телеканал устроил «похороны» Малахова

Андрей Малахов, самый популярный телеведущий России, отказался вести ток-шоу «Пусть говорят», и на Первом канале накануне вечером устроили «похороны» по случаю ухода телеведущего. Как информирует replyua.net, об этом известная журналистка Елена Рыковцева сообщила на своей странице в Фейсбуке.
«Включаю передачу. А там! Буквально! Похороны Андрея Малахова. Он был очень хороший. Его любили женщины, дети, и все ДНК Российской Федерации. В студию вкатывают коляску с чудесным оптимистичным инвалидом, который говорит, что Андрей Малахов спас от алкоголизма его непутевую мать», - пишет Рыковцева. По ее словам, после этого еще одна из бывших гостей телеведущего поделилась своей историей, и плакала, когда рассказывала, что благодаря Малахову сбросила почти полцентнера лишнего веса. Журналистка отмечает, что это очень печально, что телеведущий уходит, но точно не смертельно.
«Малахов, конечно, великий телеведущий. Но он великий телеведущий помоечного жанра», подметила Рыковцева. Напомним, что Андрей Малахов ушел в декретный отпуск – скоро супруга родит ему первенца.