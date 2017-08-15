После ухода Путина: эксперт дал печальный прогноз для России

Когда Владимир Путин покинет пост президента России, в стране ничего не изменится, и даже, если у власти окажется Алексей Навальный, он будет смотреть на весь мир, как император Российской империи. Как информирует replyua.net, такое мнение высказал Обозревателю Олег Жданов, военный эксперт. «Мы можем ждать отстранения Путина от власти неизвестно каким путем. Но это не самая большая надежда – имперские амбиции в Российской Федерации это традиция», - заявил Жданов.
По его словам, можно провести параллель даже с Леонидом Кучмой, который обещал сделать русский язык вторым государственным, однако после выборов он отказался от этого, заявив, что после того, как человек садится в кресло президента, он начинает по-другому смотреть на многие вопросы. «В России то же самое. Кто бы ни пришел – Навальный, Явлинский, Жириновский… они сядут в кресло президента России и будут смотреть на мир глазами президента России – глазами императора, который пытается собрать и возродить традиции империи», - подчеркнул эксперт.
Напомним, что президентские выборы в РФ пройдут весной 2018 года, и многие эксперты практически не сомневаются в том, что Путин останется еще на один срок.