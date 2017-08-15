«Газпром» практически лишился прибыли

За первые шесть месяцев текущего года чистая прибыль российского «Газпрома» составила всего 17 миллиардов 400 миллионов рублей, что в одиннадцать раз меньше показателей аналогичного периода прошлого года, когда прибыль компании достигала 194 миллиардов рублей. Как информирует replyua.net, такие данные были опубликованы на официальном сайте российской компании.
Отмечается, что выручка «Газпрома» за период с января по июнь этого года увеличилась до 2,089 триллионов рублей, или на 5,8 процентов. Прибыль от продаж упала сразу на 13 процентов, до 191 миллиарда рублей, а валовая прибыль уменьшилась до 852 миллиардов рублей, или на 2,8 процентов. Доходы членов правления компании также сокращаются. По итогам первого полугодия доходы уменьшились на двадцать процентов и достигли 1 миллиарда 347 миллионов рублей.
При этом выручка от продажи газа за первые шесть месяцев увеличилась на 74 миллиарда рублей. Финансовые показатели компании мог испортить рост курса евро по отношению к российскому рублю, а также проведенная «Газпромом» переоценка основных средств.