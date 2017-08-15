В МИД РФ отреагировали на жесткий сюрприз от Госдепа США

Каждый шаг американских властей в сторону новых осложнений в работе российских дипломатов в США будет означать для России необходимость ответить на такие меры. Как информирует replyua.net со ссылкой на РБК, об этом заявил Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России.
«Это также станет серьезным политическим сигналом о том, что американская сторона по-прежнему не демонстрирует готовности переводить двусторонние отношения на более разумные рельсы», - заявил дипломат, комментируя новость о том, что Вашингтон собирается ужесточить правила перемещения российских дипломатов на территории Соединенных Штатов. По словам представителя российского МИДа, министерство внимательно следит за дальнейшими шагами Соединенных Штатов и за тем, как они поведут себя в сложившейся ситуации.
Напомним, что накануне появилась информация о том, что США якобы собираются усложнить правила пребывания российских дипломатов в США, однако официально эту новость в Белом доме не подтверждали. Ранее Дональд Трамп, президент США, заявил о том, что Вашингтон ответит России на высылку американских дипломатов до 1 сентября.