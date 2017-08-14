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Пушков: США находятся на грани нервного срыва

Пушков: США находятся на грани нервного срыва
Вашингтон продолжает вводить новые санкции, причем не только против России, но и против других государств, и это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты находятся на грани нервного срыва. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Твиттере написал Алексей Пушков, российский сенатор.

«США крайне раздражены Россией, Китаем, КНДР, Ираном, Сирией, Венесуэлой, Афганистаном, Северным потоком-2... Сверхдержава на грани нервного срыва», - отметил сенатор. По его словам, санкции, введенные Соединенными Штатами, приведут к глобальным последствиям – будут серьезно подорваны отношения Вашингтона и Москвы, на Корейском полуострове возрастет военная угроза, Иран продолжит усиливать свою ракетную программу. Напомним, что 2 августа Дональда Трамп, президент Соединенных Штатов, подписал новый закон об усилении антироссийских санкций.

Кроме того, в Белом доме обещали до 1 сентября принять ответные меры против России, которая недавно заявила о выдворении американских дипломатов. Как отмечают эксперты, США могут закрыть одно из генконсульств России на территории Соединенных Штатов.
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